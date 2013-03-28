港报社评：占中硬闯，中央硬挡--星岛日报3月28日

“占领中环”运动的组织者，昨日公布行动四部曲和粗略时间表，在讨论普选行政长官的议题，与中央希望的方向大相迳庭，要达成共识，荆棘满途。

运动组织者提出的信念，是选举制度必须符合“国际社会对普及和平等的选举的要求”。全国人大法律委员会主任委员乔晓阳，批评“反对派”像带领市民“游西方花园”。他欲把普选特首机制的讨论，拉回到《基本法》框架内，指出不允许与中央对抗的人担任行政长官是“退无可退的底线”。

中央明言要爱国爱港人士长期执政，民主派批评这是筛选机制。在2017年落实1人1票普选行政长官，已是中央和香港社会的共识，留下争议的核心，就是提名委员会的功能和运作。“占领中环”运动以堵塞中环部分道路形式，加强争取中央妥协的谈判筹码。在这最后一步之前，会有类似电子投票或变相公投的公民授权过程。

公民抗命的著名例子，有印度“圣雄”甘地发起不合作运动，呼吁国民拒绝交税和杯葛英国货，刻意触犯要推倒的法例。“占领中环”可能触犯的法例，主要是靠挑战建制权威来加强议价条件。占领中环引发出来的政治效果，至今最明显的是令中央硬挡，发出不容许和中央对抗者担任特首的讯息。

甘地在上世纪20年代发起的第一轮不合作运动，曾经因为失控引发暴乱，他亦因为出版煽动性刊物罪名被判囚六年，到30年代则成功争取英国让印度步向民主自治。组织和参与公民抗命行动，需要充分了解当中所涉及的风险和代价，以及对争取“真普选”的成功机会，抑或只求成仁。(A06)