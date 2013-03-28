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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆先升后跌，东京定盘后走低

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* 美元/日圆稍早升至94.49，之后下滑，资金流动大致偏淡，即使定盘亦然

* 目前为止低点为94.20，买单仍在94.00前方，向下分布

* 下档要到93.50以下才有停损单，但部份人士认为在94.00下方就会见到

* 卖单在95.00前方，实质抑制了上档走势，昨日高点在94.91

* 欧元/日圆仍走疲，拖累整体兑日圆交叉盘偏弱，但日本股市跌势提供支撑(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
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