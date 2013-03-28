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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:35 BJT

中国新债: 农发行下周三将招标发行至多250亿元固息金融债，期限五年

路透北京3月28日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周三(4月3日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币固息金融债，期限五年；首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。

刊登在金融时报的公告称，该期债为农发行今年第六期金融债，缴款日为4月9日，上市日为4月15日。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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