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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 10:48 BJT

路透基点：杭州中策橡胶考虑寻求1.5-2亿美元境内贷款--RLPC

路透香港3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，杭州中策橡胶有限公司正考虑寻求一笔1.50-2亿美元境内贷款。

据消息人士称，协商中的价格较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200多个基点。

杭州中策橡胶是中国最大的轮胎制造商，总部在浙江省杭州市。(完) (编译 梁睿雪; 审校 许娜/徐文焰)
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