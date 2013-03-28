台湾汇市动态：台币早盘微升，央行理监事会议在前倾向观望

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透台北3月28日 - 台币兑美元 周四盘初微升，但随后升势略为缩减。韩元受出口商卖盘提振而趋升，带动台币盘初略升。交易员表示，盘初也见外资汇入，但量能不大。今日中央银行理监事会议之前，市场多倾向观望。
汇银人士认为，美元指数 持坚，不但令欧元在国际汇市跌落四个月最低，也拖累亚洲新兴汇市货币趋弱，台币中期汇价料趋向30的整数关卡测试。
交易员观察市场最新动态：
* 盘初少数外资抛汇
* 出口商挂单倾向在29.900以上
* 进口商挂单集中于29.850-29.860
* 央行动作尚不大
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.930
最新相关报导链接：
* 韩国汇市：韩元受出口商美元卖盘提振走高，公债跳升
* 欧洲政经：欧洲央行称塞浦路斯救援行动为特例，非未来行动之范本
* 东京汇市：欧元兑美元在四个月低位徘徊，受意大利和塞浦路斯担忧打压
* 纽约汇市：欧元兑美元跌至四个月最低，因塞浦路斯和意大利忧虑
* 塞浦路斯评等：惠誉称将塞浦路斯评等列入负面观察名单，或很快降评
* 日本经济：首相安倍称希望央行采取适当政策步骤以达到2%通胀率
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%