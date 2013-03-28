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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 09:59 BJT

台湾汇市动态：台币早盘微升，央行理监事会议在前倾向观望

路透台北3月28日 - 台币兑美元 周四盘初微升，但随后升势略为缩减。韩元受出口商卖盘提振而趋升，带动台币盘初略升。交易员表示，盘初也见外资汇入，但量能不大。今日中央银行理监事会议之前，市场多倾向观望。

汇银人士认为，美元指数 持坚，不但令欧元在国际汇市跌落四个月最低，也拖累亚洲新兴汇市货币趋弱，台币中期汇价料趋向30的整数关卡测试。

交易员观察市场最新动态：

* 盘初少数外资抛汇

* 出口商挂单倾向在29.900以上

* 进口商挂单集中于29.850-29.860

* 央行动作尚不大

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.930

最新相关报导链接：

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* 欧洲政经：欧洲央行称塞浦路斯救援行动为特例，非未来行动之范本

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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