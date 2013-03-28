版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 10:01 BJT

台湾债市动态：殖利率盘初走低，欧元区担忧令避险需求升温

路透台北3月28日 - 台湾债市殖利率周四盘初走低，因对欧元区担忧渐升令美国指标10年期公债收益率跌破1.90%至三周低点，10年券102/6也挟着筹码集中优势，殖利率顺势跌破1.30%阻力位。五年增额券102/2R亦向1.0%关卡测试。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 欧洲问题令避险需求升温，债市殖利率有走低的机会。不过10年券殖利率在1.28%料将有不小的解套卖压待消化。

* 下周20年增额券102/3R将开始发行前交易，交易商对长券殖利率趋升的忧虑未除，料令多方的攻击力道有所削减。

* 下午台湾央行理监事会议将召开，市场高度关注总裁彭淮南对景气与物价走势的看法，盘中债市交投气氛料趋审慎。

　　　

以下为最新相关报导链接：

* 对欧元区的担忧周三将美国指标10年期公债收益率压至逾三周低点，并跌穿技术阻力位，因投资人对银行进一步重组和意大利公债标售结果疲弱感到不安。［ID:nL3T0CJLJ9］

* 美国联邦储备理事会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。［ID:nL3T0CJRL3］

* 塞浦路斯资本管制禁止使用支票，每日提现不超过300欧元－央行官员。［ID:nL3T0CJK1H］

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2R为0.95%-1.05%；102/6为1.28%-1.32%

本地时间09:49最新报价： 　　* 102/6殖利率跌1.78基点，报1.2960%。102/2R发行前交易殖利率跌1.51基点，报1.0005%。（完） (记者 董永年; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐