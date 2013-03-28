台湾债市动态：殖利率盘初走低，欧元区担忧令避险需求升温

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透台北3月28日 - 台湾债市殖利率周四盘初走低，因对欧元区担忧渐升令美国指标10年期公债收益率跌破1.90%至三周低点，10年券102/6也挟着筹码集中优势，殖利率顺势跌破1.30%阻力位。五年增额券102/2R亦向1.0%关卡测试。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 欧洲问题令避险需求升温，债市殖利率有走低的机会。不过10年券殖利率在1.28%料将有不小的解套卖压待消化。
* 下周20年增额券102/3R将开始发行前交易，交易商对长券殖利率趋升的忧虑未除，料令多方的攻击力道有所削减。
* 下午台湾央行理监事会议将召开，市场高度关注总裁彭淮南对景气与物价走势的看法，盘中债市交投气氛料趋审慎。
以下为最新相关报导链接：
* 对欧元区的担忧周三将美国指标10年期公债收益率压至逾三周低点，并跌穿技术阻力位，因投资人对银行进一步重组和意大利公债标售结果疲弱感到不安。［ID:nL3T0CJLJ9］
* 美国联邦储备理事会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。［ID:nL3T0CJRL3］
* 塞浦路斯资本管制禁止使用支票，每日提现不超过300欧元－央行官员。［ID:nL3T0CJK1H］
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2R为0.95%-1.05%；102/6为1.28%-1.32%
本地时间09:49最新报价： * 102/6殖利率跌1.78基点，报1.2960%。102/2R发行前交易殖利率跌1.51基点，报1.0005%。（完） (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%