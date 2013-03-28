版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 10:03 BJT

台湾个股：台积电称子公司TSMC Global的15亿美元公司债完成定价

路透台北3月28日 - 台积电 周四公告，其百分之百持股之子公司TSMC Global Ltd.私募总额15亿美元无担保主顺位公司债已于纽约时间27日下午完成定价。

台积电公告并指出，该私募包括3.5亿美元的3年期公司债利率为0.950%，到期日为2016年4月3日，以及11.5亿元美元的5年期公司债利率为1.625%，到期日为2018年4月3日到期之公司债。

台积电表示，该公司债预计于4月3日完成交割，所募集之资金净额约为14.95亿美元，将用于台积及TSMC Global的一般营业用途。

当地时间9:52，台积电下跌1%，报99.5台币，台湾加权指数 则下跌0.38%，报7862.18点。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐