中国新债: 国开行下周二招标发行四期Shibor浮息债,至多200亿元

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透上海3月28日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(4月2日)发行今年第14-17期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4"),期限分别为一、三、五、七年,总量不超过200亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债券招标时采用的利率基准为4月1日的3个月SHIBOR 5日均值，债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式.
国开行表示,本期债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,3年期为0.05%,5年期和7年期为0.10%;各品种均无兑付手续费.
国开行1月29日首次发行了SHIBOR基准10-13期浮息债,一、三、五、七年期的中标利差分别为-50基点(bp),-1bp,19bp和38bp，之后3月5日进行了首次增发。
国开行于今年初推出浮息债四债联发,包括定存基准及Shibor基准两个品种.并已都进行了一次增发.
国开行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年五期固息债.每批发行规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期.
该次债具体条款如下:
第14期 第15期
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 4月2日9:30-10:30 4月2日9:30-10:30
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 4月8日 4月8日
缴款日 4月8日 4月8日
分销期 4月3日-4月8日 4月3日-4月8日
上市日 4月10日 4月12日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 无 债券面值的0.05%
发行人增发权利 保留 保留
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第16期 第17期
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息
利率基准 三个月shibor 三个月shibor
招标时间 4月2日9:30-11:10 4月2日9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标
起息日 4月8日 4月8日
缴款日 4月8日 4月8日
分销期 4月3日-4月8日 4月3日-4月8日
上市日 4月12日 4月12日
基本承销额 无 无
付息频率 按季付息 按季付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%