中国新债: 国开行下周二招标发行四期Shibor浮息债,至多200亿元

路透上海3月28日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(4月2日)发行今年第14-17期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4"),期限分别为一、三、五、七年,总量不超过200亿元人民币.

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债券招标时采用的利率基准为4月1日的3个月SHIBOR 5日均值，债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式.

国开行表示,本期债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,3年期为0.05%,5年期和7年期为0.10%;各品种均无兑付手续费.

国开行1月29日首次发行了SHIBOR基准10-13期浮息债,一、三、五、七年期的中标利差分别为-50基点(bp),-1bp,19bp和38bp，之后3月5日进行了首次增发。

国开行于今年初推出浮息债四债联发,包括定存基准及Shibor基准两个品种.并已都进行了一次增发.

国开行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年五期固息债.每批发行规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期.

该次债具体条款如下:

第14期 第15期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/浮息 三年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 4月2日9:30-10:30 4月2日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 4月8日 4月8日

缴款日 4月8日 4月8日

分销期 4月3日-4月8日 4月3日-4月8日

上市日 4月10日 4月12日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 无 债券面值的0.05%

发行人增发权利 保留 保留

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第16期 第17期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

招标时间 4月2日9:30-11:10 4月2日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 4月8日 4月8日

缴款日 4月8日 4月8日

分销期 4月3日-4月8日 4月3日-4月8日

上市日 4月12日 4月12日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)