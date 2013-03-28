香港已公布经济指标--2013/3/28

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年2月 综合消费物价指数（CPI） +4.4 +3.0 +4.7 2013年2月 甲类消费物价指数（CPI A +4.4 +3.8 +4.2 ） 2013年1月 零售值 +10.5 +9.1 +14.9 2013年1月 零售量 +10.4 +8.5 +9.1 2012年第四季 本地生产总值（GDP） +2.5 +1.4 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年12月-13年2月 12年11月-13年1月 11年12月-12年2 月 3.4% 3.4% 3.4% ------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为 当月 前月 上年同期 单位） 2013年2月 贸易赤字／盈余 -33.99 -27.46 -45.79 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ＊＊＊如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次＊＊＊ 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%