《热点透视》英国央行金融政策委员会首次出击力道温和

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay
路透伦敦3月27日 - 监管英国银行业资本情况的新主管机构，以扮白脸警察的姿态初试啼声。金融政策委员会(FPC)隶属英国央行，成立目的是监督国内银行的宏观经济风险。FPC已经下令英国银行业者年底前增资250亿英镑。这个数字很大，但原本可能更糟。
去年11月时，即将卸任的英国央行总裁金恩一席谈话引发侧目。金恩宣称，如果英国银行业资产经过适当的风险权重评估，加上对未来坏帐及不当销售行为赔偿的拨备负担，英国银行业的资本应该会损耗500亿英镑。FPC似乎仍然如此认为。但目前FPC只要求银行业者补强这个数字的一半。
这个资本缺口不会太难填补。银行业者已经拟出计划，将透过各种方式在今年筹资125亿英镑，其中大概包括保留盈余、处分资产、及发行混合型债券等方式。虽然受此政策影响的银行名单并未公开，不过麻烦比较大的看起来是国家控股的苏格兰皇家银行 及莱斯银行集团 。这两家银行各需增资约50亿英镑，而他们或许只需要保留盈余及发行或有可转债，就可以达成。
FPC原本可以更加严厉的。FPC要求银行业者年底之前依据巴塞尔III的标准，达到核心一级资本充足率7%。许多欧洲银行已经、或是预计年底前达成巴塞尔III定义的的9%或10%的资本率。英国银行业者还要多花几年才能达到相同水准。FPC计算资本需求的方法细节不详，但看起来也不像是非常严苛。英国对银行抵押贷款资产给予15%风险权重的新规定，虽然比以前高，但低于其他国家正在考虑的水准。
FPC的宽容处理风格，或许反映出FPC对自己的评估方法很有把握。但以英国疲弱的经济来看，这或许也意味着苏皇及莱斯2014年有机会向股东发放股息，政府也更有可能出售部份持股。难怪投资人对FPC的决定反应平静。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%