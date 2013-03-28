《热点透视》英国央行金融政策委员会首次出击力道温和

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透伦敦3月27日 - 监管英国银行业资本情况的新主管机构，以扮白脸警察的姿态初试啼声。金融政策委员会(FPC)隶属英国央行，成立目的是监督国内银行的宏观经济风险。FPC已经下令英国银行业者年底前增资250亿英镑。这个数字很大，但原本可能更糟。

去年11月时，即将卸任的英国央行总裁金恩一席谈话引发侧目。金恩宣称，如果英国银行业资产经过适当的风险权重评估，加上对未来坏帐及不当销售行为赔偿的拨备负担，英国银行业的资本应该会损耗500亿英镑。FPC似乎仍然如此认为。但目前FPC只要求银行业者补强这个数字的一半。

这个资本缺口不会太难填补。银行业者已经拟出计划，将透过各种方式在今年筹资125亿英镑，其中大概包括保留盈余、处分资产、及发行混合型债券等方式。虽然受此政策影响的银行名单并未公开，不过麻烦比较大的看起来是国家控股的苏格兰皇家银行 及莱斯银行集团 。这两家银行各需增资约50亿英镑，而他们或许只需要保留盈余及发行或有可转债，就可以达成。

FPC原本可以更加严厉的。FPC要求银行业者年底之前依据巴塞尔III的标准，达到核心一级资本充足率7%。许多欧洲银行已经、或是预计年底前达成巴塞尔III定义的的9%或10%的资本率。英国银行业者还要多花几年才能达到相同水准。FPC计算资本需求的方法细节不详，但看起来也不像是非常严苛。英国对银行抵押贷款资产给予15%风险权重的新规定，虽然比以前高，但低于其他国家正在考虑的水准。