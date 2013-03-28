《路透基点特写》中国跨境融资交易量增加将令台湾银行业者获益

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透香港3月27日 - 中伦律师事务所北京合伙人王湘红周三在台北表示，台湾银行业者将可从中国政府新推出的跨境融资计划中获益。该计划旨在为人民币投资者提供新的投资机会。
王湘红是亚太贷款市场协会中国法律研讨会的主要发言者，她向来自60多家台湾金融机构的贷款专业人士介绍了中国贷款市场的新规和文件规范。
王湘红称，跨境融资，特别是以人民币计价的融资，已经引起中国与外国金融机构越来越大的兴趣。“人民币资金池在寻找一个通道。人民币未来的业务是发展重点，”她说。
她指出，中国前海跨境人民币贷款计划未来可能为台湾银行业提供更多的放贷机会。中国已指定15家香港的银行在前海开展向内地企业发放人民币贷款的业务。
据路透报导，这15家银行中的非中资银行包括东亚银行、大新银行、恒生银行、汇丰银行、南洋商业银行、渣打银行和永隆银行。
台湾贷款市场已经成为越来越多的中资企业进行境外融资的目的地。国有企业华润集团有限公司去年9月在台湾市场筹得2亿美元三年期贷款；而中信资源控股有限公司去年11月获得的4亿美元三年期贷款主要也来自台湾的银行。这两宗融资案的牵头行均为台湾的银行，而且都引起了市场的热烈回应。
中国新生的二级贷款市场预计将会不断成长，这也可能为台湾银行业者带来新机会。“大家很看好二级市场的未来。台湾银行进来会有很大空间，”王湘红说道。
市场预期，监管机构将放宽与回购条款与资本转移有关的规定，为交易量的提升铺路。“未来二级市场是一个方向，我们可以预见监管部门未来对现有二级市场交易限制的放松迹象，并且允许更多非银行金融机构加入，”王湘红表示。
中国银行业监督管理委员会(银监会)在2010年发布的102号文规定，银行业金融机构在转让信贷资产时，转出方不得安排任何显性或隐性的回购条款；而且在借款人和保证人同意的情况下，转让的信贷资产应当包括全部未偿还本金及应收利息。王湘红认为，这是造成迄今交易量不大的主要原因。
王湘红主要从事国际金融、公司金融以及国际投资等法律业务。她所在的中伦律师事务所最近作为法律顾问，协助进行了15.25亿美元融资案，为约37亿美元收购在Nasdaq上市的中国广告公司分众传媒提供资金支持。(完)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%