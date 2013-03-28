《路透基点特写》中国跨境融资交易量增加将令台湾银行业者获益

路透香港3月27日 - 中伦律师事务所北京合伙人王湘红周三在台北表示，台湾银行业者将可从中国政府新推出的跨境融资计划中获益。该计划旨在为人民币投资者提供新的投资机会。

王湘红是亚太贷款市场协会中国法律研讨会的主要发言者，她向来自60多家台湾金融机构的贷款专业人士介绍了中国贷款市场的新规和文件规范。

王湘红称，跨境融资，特别是以人民币计价的融资，已经引起中国与外国金融机构越来越大的兴趣。“人民币资金池在寻找一个通道。人民币未来的业务是发展重点，”她说。

她指出，中国前海跨境人民币贷款计划未来可能为台湾银行业提供更多的放贷机会。中国已指定15家香港的银行在前海开展向内地企业发放人民币贷款的业务。

据路透报导，这15家银行中的非中资银行包括东亚银行、大新银行、恒生银行、汇丰银行、南洋商业银行、渣打银行和永隆银行。

台湾贷款市场已经成为越来越多的中资企业进行境外融资的目的地。国有企业华润集团有限公司去年9月在台湾市场筹得2亿美元三年期贷款；而中信资源控股有限公司去年11月获得的4亿美元三年期贷款主要也来自台湾的银行。这两宗融资案的牵头行均为台湾的银行，而且都引起了市场的热烈回应。

中国新生的二级贷款市场预计将会不断成长，这也可能为台湾银行业者带来新机会。“大家很看好二级市场的未来。台湾银行进来会有很大空间，”王湘红说道。

市场预期，监管机构将放宽与回购条款与资本转移有关的规定，为交易量的提升铺路。“未来二级市场是一个方向，我们可以预见监管部门未来对现有二级市场交易限制的放松迹象，并且允许更多非银行金融机构加入，”王湘红表示。

中国银行业监督管理委员会(银监会)在2010年发布的102号文规定，银行业金融机构在转让信贷资产时，转出方不得安排任何显性或隐性的回购条款；而且在借款人和保证人同意的情况下，转让的信贷资产应当包括全部未偿还本金及应收利息。王湘红认为，这是造成迄今交易量不大的主要原因。

王湘红主要从事国际金融、公司金融以及国际投资等法律业务。她所在的中伦律师事务所最近作为法律顾问，协助进行了15.25亿美元融资案，为约37亿美元收购在Nasdaq上市的中国广告公司分众传媒提供资金支持。(完)