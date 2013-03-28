《独家新闻》巴西油企Petrobras将标售50亿美元尼日利亚石油资产

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
Petrobras将出售其在尼日利亚离岸Agbami区块8%的权益，和离岸Akpo项目的20%权益。这两处目前分别由美国能源巨擘雪佛龙(Chevron) 和法国石油公司道达尔(Total) 负责营运。
**出售资产**
Petrobras正出售资产并改变投资方向，朝向探勘和生产等回报高的活动发展，以为为期五年、2,370亿美元的资本支出计画筹措资金。是项计画是全球最钜额的企业投资项目。
Petrobras盼在2020年代初期前，就能油气产量较当前水准增加一倍以上，达到每日大约520万桶油当量，并帮助巴西在成品油方面也能自给自足。
若能将尼日利亚油田区块等资产售出，Petrobras将可更加专注于在巴西外海一块广阔的深海区进行探勘，这所谓盐下储层的深海油田据信拥数百亿桶高质量石油。
此前由于产出减少，加上巴西政府以阻止通胀为由，拒绝让巴西汽柴油价格随国际油价调涨，使得现金流量受到抑制。这迫使Petrobras即便负债高过内定的极限，仍需补贴消费者。
然而出售资产并非易事，因为潜在买主了解该公司需要现金，因此出价偏低。(完) (编译 王翔琼/张若琪 审校 张明钧)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%