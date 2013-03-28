《独家新闻》巴西油企Petrobras将标售50亿美元尼日利亚石油资产

Petrobras将出售其在尼日利亚离岸Agbami区块8%的权益，和离岸Akpo项目的20%权益。这两处目前分别由美国能源巨擘雪佛龙(Chevron) 和法国石油公司道达尔(Total) 负责营运。

**出售资产**

Petrobras正出售资产并改变投资方向，朝向探勘和生产等回报高的活动发展，以为为期五年、2,370亿美元的资本支出计画筹措资金。是项计画是全球最钜额的企业投资项目。

Petrobras盼在2020年代初期前，就能油气产量较当前水准增加一倍以上，达到每日大约520万桶油当量，并帮助巴西在成品油方面也能自给自足。

若能将尼日利亚油田区块等资产售出，Petrobras将可更加专注于在巴西外海一块广阔的深海区进行探勘，这所谓盐下储层的深海油田据信拥数百亿桶高质量石油。

此前由于产出减少，加上巴西政府以阻止通胀为由，拒绝让巴西汽柴油价格随国际油价调涨，使得现金流量受到抑制。这迫使Petrobras即便负债高过内定的极限，仍需补贴消费者。