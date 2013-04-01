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货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 09:59 BJT

台湾数据：汇丰3月制造业采购经理指数(PMI)为51.2，营运小幅改善

路透台北4月1日 - 以下为汇丰台湾3月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2013年3月 2013年2月

51.2 50.2

主要调查结果：

**3月份资料显示，产出总量连续第四个月扩张，显示营运状况小幅改善。

**新订单亦连续4个月增加，增幅比较温和，超过上月。新出口订单小幅成长，原因普遍与中国大陆和欧美市场需求强劲有关。

**3月份平均投入成本连续第六个月上扬，而且涨幅超过上月，许多厂商表示原物料成本上扬。另一方面，制造商继续调整产出价格，降价趋势已持续一年，而且月内有实质降幅。调查显示，厂商降低产品价格旨在争取销量。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善;若低于50.0，则表示恶化。(完)

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