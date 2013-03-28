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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 11:08 BJT

东京汇市：欧元走疲，受意大利及塞浦路斯疑虑打压

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2786    1.2780     +0.05     -3.09    1.3194
 美元/日圆                      94.00     94.43     -0.46     +8.37     86.74
 欧元/日圆                     120.18    120.72     -0.45     +5.00    114.46
 美元/瑞郎                     0.9530    0.9539     -0.09     +4.10    0.9155
 英镑/美元                     1.5138    1.5130     +0.05     -6.85    1.6251
 美元/加元                     1.0161    1.0159     +0.02     +2.42    0.9921
 澳元/美元                     1.0420    1.0443     -0.22     +0.26    1.0393
 新西兰元/美                   0.8354    0.8364     -0.12     +0.86    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     97.940    98.620     -0.69     +8.67    90.130
 新西兰元/日                   78.530    78.990     -0.58    -44.23   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     142.28    142.93     -0.45     +1.04    140.82
 澳元/新西兰                   1.2467    1.2475     -0.06     -0.58    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 蔡美珍/梁睿雪/王翔琼/徐文焰/侯向明; 审校 高琦/李爽/石冠兰/郑茵/王丽鑫)
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