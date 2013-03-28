东京汇市：欧元走疲，受意大利及塞浦路斯疑虑打压

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2786 1.2780 +0.05 -3.09 1.3194 美元/日圆 94.00 94.43 -0.46 +8.37 86.74 欧元/日圆 120.18 120.72 -0.45 +5.00 114.46 美元/瑞郎 0.9530 0.9539 -0.09 +4.10 0.9155 英镑/美元 1.5138 1.5130 +0.05 -6.85 1.6251 美元/加元 1.0161 1.0159 +0.02 +2.42 0.9921 澳元/美元 1.0420 1.0443 -0.22 +0.26 1.0393 新西兰元/美 0.8354 0.8364 -0.12 +0.86 0.8283 元 澳元/日圆 97.940 98.620 -0.69 +8.67 90.130 新西兰元/日 78.530 78.990 -0.58 -44.23 140.820 圆 英镑/日圆 142.28 142.93 -0.45 +1.04 140.82 澳元/新西兰 1.2467 1.2475 -0.06 -0.58 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/梁睿雪/王翔琼/徐文焰/侯向明; 审校 高琦/李爽/石冠兰/郑茵/王丽鑫)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%