《Saft专栏》“塞浦路斯欧元”令美元受益

**引以为戒**

据美国穆迪投资服务公司(Moody's)估计，俄罗斯企业及个人在塞浦路斯银行业有--或者说曾经有--至少300亿美元存款；在2007-2011年间，据猜测有大约1,350亿美元资金从俄罗斯流向这个岛国。

许多俄罗斯企业用欧元作为他们的商品及服务的计价单位，并且将大量交易通过在塞浦路斯的银行账户进行，这是一种货币成为储备货币的现象，也就是人们在并非受严格限制非用不可的情况下使用一货币。虽然欧元将不会在国际范围内停止使用，局面还远未到这种程度，但现在出现新的风险和限制，这恐将妨碍其使用。

实际上，我们已经看到了苗头。根据国际货币基金组织(IMF)最新数据，2012年第三季，欧元全球储备货币占比从2011年底时的24.9%降至24.1%。这种撤离欧元的情况在新兴市场经济体央行中尤其明显，据野村估计，这些央行的欧元持仓价值已降至2002年末以来最低。

鉴于日本即将启动新一轮更为激进的宽松措施，尝试制造通胀并刺激经济成长，美国及美元的吸引力要比六个月或一年前明显增强。

当然，作为储备货币并非只有利、没有弊。不管出于何种原因的欧元走软，正是欧洲当前所需要的，以帮助缓解经济调整之痛，而不必求助于个别货币的官方汇率。

另一方面，作为储备货币的程度越高，借款成本越低。欧元地位下滑，将使得欧元区支撑当前债务水平愈加困难。

此外，真正风险在于，倘若该国退出欧元区，“塞浦路斯欧元”最终被塞浦路斯镑所取代，各国外储管理当局就又有理由调整其风险敞口了。

这一过程不会很快发生。截至2009年的10年间，欧元全球储备货币占比增长了50%左右，但由于全球外汇储备超过10万亿(兆)美元，美元将在长期内获益匪浅。(完)