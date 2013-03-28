投行观点：市场对中国通胀和货币政策收紧显过虑，年内料无加减息--美银美林

路透北京3月28日 - 投资银行美银美林最新研究报告认为，中国的市场对于通胀扬升和货币政策收紧可能过虑，而中国货币政策虽已从去年下半年的宽松转为中性，但仍未到收紧的程度,预计年内基准利率不会变化。

报告表示，这是因为当前经济复苏基础还不稳固，通胀形势也还没有严重到急需一次加息来应对的程度。

报告预计3月份居民消费价格指数(CPI)同比增速将回落至2.4%，较上月下降0.8个百分点，且年中以前CPI都料维持在3.0%下方，并于今年9-11月时回升至3.0%上方，不过超过4.0%的可能性较小。这是因为去年同期蔬菜价格滑坡令基数较低的原因。

预计银行间市场流动性可能保持相对稳定.短期来看,由于强劲的外汇流入及4月及5月的央票及正回购到期,央行料持续在公开市场进行正回购操作。由于央行更加强调银行间市场利率的稳定，市场也不应把正回购或回收流动性操作视为货币政策收紧。

中国2月份CPI同比上涨3.2%，为10个月的高位。中国国家发改委价格监测中心表示，当前价格总水平涨幅处于底部回升态势，今年价格总水平上涨压力虽略有增加但没有根本性改变，预计全年居民消费价格指数(CPI)涨幅将在3.0%左右，1月份2%的涨幅将是今年的最低点。

中国国务院副总理张高丽周日表示，当前国际社会不确定因素较多，中国国内经济结构调整等任务繁重，经济下行压力和产能过剩矛盾有所加剧，而深化改革开放是解决问题的根本出路。