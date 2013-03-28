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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 11:14 BJT

台湾债市：RP利率持平，季底可望安然度过

路透台北3月27日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周四表现持平。交易人士认为，在近日央行冲销力道减弱刻意维持市场资金宽松下，尽管季底投信赎回压力逐渐加重，投信端到期不续作的量能扩大，以及今天有国库券及合库次顺位金融债交割等紧缩因子，皆无碍资金调度，料本季底RP利率将守稳在既有区间不变。

证券商交易员表示，部分投信今天走钱情形较日前明显，不过银行端资金宽裕，投信端到期不续作的部分很快就找到资金接手，所以并未影响RP利率交投区间，市场关注今日稍后央行理监事会议决议及会后声明。

“这次季底应该就安然度过了！”一券商资金调度人士说。

今天交割紧缩因子包括国库券“财102-3期”交割，金额200亿台币，及合库 次顺位金融债券交割，金额130亿台币。

路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%，同于上日。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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