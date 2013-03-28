券商观点：中国银监会理财新规对银行基本面影响有限，但扰动社会融资规模

路透北京3月28日 - 中国银监会刊发规范理财投资运作的通知后，国内券商分析称，该新规对银行基本面影响非常有限，但短期可能改变市场对经济复苏的预期，影响社会融资规模，银行股将间接受波及。

银监会通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

国泰君安就此指出，新规对银行基本面的影响非常有限，资本计提可能性低，预计完全实现单独核算需3-5个月整改时间，可以赶在13年底前达标，这意味着仅会带来系统建设成本支出而不会增加额外资本计提压力；35%红线也有应对之策，一方面可以通过增加“标准化债权”产品发售规模，做大分母，另一方面可以采取让渡小部分利润的方式交由信托、资管等第三方机构代持部分“非标准化债权”产品，减小分子。

该券商预计，通知顶多影响银行2013年净利润1.3%，预计未来3-5个月“非标准化债权资产”理财产品新发售量会显着减少，理财产品收益率将下行，直至“单独核算”整改完毕后再重新恢复。此外，可能间接抬升表内信贷收益率，对2013年息差收窄形成正面支撑。

另一家券商东方证券则在分析报告中指出，通知预计不影响短期流动性。大部分银行早已实现产品与资产的“一一对应”，“35%”和“4%”这两条标准也都基本得到满足的。大部分银行不需要对理财产品余额或者结构进行调整以满足理财新规要求。

不过，国泰君安分析称，通知对市场影响偏负面，短期很可能改变市场对经济复苏预期。未来3-5个月非标准化债权产品发行显着放缓，进而导致信托贷款、委托贷款、未贴现承兑汇票增量放缓，社会融资总量增长放缓、实体经济流动性趋紧，并改变市场对经济确定性复苏的预期。

国泰君安静态估算，这将影响社会融资规模1.9万亿元，约占全年社会融资总量11%。

受该新规影响，中国股市沪综指 早盘跌逾2.5%，上证银行股指数<.SSEBKI >跌逾6%；中国银行间债市早盘现券则走暖 。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)