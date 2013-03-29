路透专访：金银会将讨论参股比重放宽，谈判结果可期--台湾金管会副主委

* 金银三会将讨论调高陆银来台参股比重

* 两岸保险监理单位高层拟协商放宽保险业赴陆参股条件

* 发展宝岛债促台湾发展离岸人民币中心

* 今年将是ECFA之后两岸金融开放成效最大的一年

记者 詹静宜

路透台北3月29日 - 两岸银行监理会议(简称金银会)下周一召开前夕，台湾金融管理监督委员会副主委王俪玲周五称，放宽中国银行业来台参股比重、OECD议题及争取台资银行准入条件皆将纳入此次议程，谈判结果可期待，并期望下半年再举行一次金银会。

她在接受路透专访并提到，两岸保险监理单位高层计画分别在5月及9月针对寿险业赴陆参股比重放宽及人民币资金回流进行讨论。台湾方面在这次金银会则将争取台资银行准入条件，尽速审理分支机构的申请案、放宽人民币业务范围、台商定义及参股条件等。

继1月底召开两岸证券监理平台会议后，下周一(4月1日)即将举行两岸银行监理平台会议，加上两岸保险监理会议今年也可望成行，今年将是两岸三会首度皆有斩获的一年。

“这次谈判结果是可以期待，下周应该会有好消息，一定会有进展!”王俪玲说。

她认为，两岸透过保险业、银行、资产管理或金融市场互相投资、参股，能够活络台湾资产管理的能量及扩大金融市场规模。

目前因受限于台湾法令限制陆银来台参股上限则为5%，所以尚未有一家中国的银行来台参股台资银行。

台湾银行公会理事长刘灯城日前接受路透专访时表示，银行公会已建议陆银来台参股金控旗下银行比重或可放宽至20%，并弹性处理两岸的金融机构相互设点限制，比如须在经济合作开发组织(OECD)国家经营经验2-5年的限制，改以金融机构的资产规模来做为往来设立据点的限制。

王俪玲指出，希望能提高陆银来台参股比重，预计将采差异化管理。

尽管陆银来台参股比重可望放宽，但依据现行台湾相关法令规范，符合来台参股只有一家陆银--中国工商银行 ，因此OECD条款也势必跟着放宽，将改由其他指标取代，对此，王俪玲仅称，OECD也是这次金银会讨论的内容。

至于两岸保险监理平台部分，她指出，两岸保险监理单位高层计画在5月及9月见面交流，讨论寿险业赴陆参股比重放宽及人民币资金回流机制，目前双方正在积极沟通会议时间及细部内容，但已有初步共识，两岸保险监理合作平台应有机会在今年举办。

针对中国银监会核准的合格境内机构投资者(QDII)资金何时能来台投资。王俪玲称，正与银监会协商洽签“大陆商业银行代客境外理财业务监督管理合作了解备忘录”，近期可望带来好消息。

台湾已在今年初全面开放人民币业务，她认为，台湾发展宝岛债及两岸间人民币计价商品，就是在协助台湾成为离岸人民币中心。

金管会日前表示，正全面检讨宝岛债市场的相关规定，其中关于信评的部分，正检讨是否取消发行端的信评规范，而以配套措施取代。此外，也正检讨目前法令规定券商取得衍生性商品业务时，需取得信评机构评级的规定。

台湾行政院近期也召集金管会、财政部及经建会研商“金融赋税议题”，达成两大共识，包括国际金融业务分行(OBU)承销或买卖台湾企业在海外发行的人民币公司债将可免征营利事业所得税，以及将股价类期货契约的期交税率降至10万分之2。