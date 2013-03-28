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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 11:54 BJT

路透调查：日本基金经理人受货币宽松政策预期鼓舞，提高股票和债券配置比重

这使得10年期美国公债和日本公债之间的利差本月稍早扩大至140个基点以上，为2011年8月以来首见。

这项利差今年初时不到100个基点，后来不断扩大，提振了美债的相对吸引力。

但部分人士表示，鉴于日本央行可能宣布进一步增加购债，使得日本公债可能暂有支撑。日央行已计画本年度买入逾40兆(万亿)日圆日本公债。

“我们预期日央行将在黑田东彦接掌后的4月3-4日首次政策会议上，将把资产购买计划增加20兆日圆，并将购买的债券券种扩大到至到期时间逾五年的券种，”明治安田生命首席经济师小玉佑一称。

“目前，投资人必须将市场紧俏的供需关系纳入考虑。10年期日本公债收益率可能跌向0.5%。”

至于在股票组合方面，基金经理人增加欧元区股票配比至12.2%的一年高点，高于上月的10.6%，显示对于该区域债务危机的疑虑降低。

基金经理人还将美国/加拿大股票配比从上个月的30.8%调降至30.2%的纪录低位；日本股票配比则维持34.6%不变。(完) (编译 郑茵/梁睿雪/艾茂林/张若琪 审校 杜明霞/程琳/张涛)
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