路透调查：日本基金经理人受货币宽松政策预期鼓舞，提高股票和债券配置比重

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
这使得10年期美国公债和日本公债之间的利差本月稍早扩大至140个基点以上，为2011年8月以来首见。
这项利差今年初时不到100个基点，后来不断扩大，提振了美债的相对吸引力。
但部分人士表示，鉴于日本央行可能宣布进一步增加购债，使得日本公债可能暂有支撑。日央行已计画本年度买入逾40兆(万亿)日圆日本公债。
“我们预期日央行将在黑田东彦接掌后的4月3-4日首次政策会议上，将把资产购买计划增加20兆日圆，并将购买的债券券种扩大到至到期时间逾五年的券种，”明治安田生命首席经济师小玉佑一称。
“目前，投资人必须将市场紧俏的供需关系纳入考虑。10年期日本公债收益率可能跌向0.5%。”
至于在股票组合方面，基金经理人增加欧元区股票配比至12.2%的一年高点，高于上月的10.6%，显示对于该区域债务危机的疑虑降低。
基金经理人还将美国/加拿大股票配比从上个月的30.8%调降至30.2%的纪录低位；日本股票配比则维持34.6%不变。(完) (编译 郑茵/梁睿雪/艾茂林/张若琪 审校 杜明霞/程琳/张涛)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%