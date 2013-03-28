《热点透视》道德经济：银行家思维的力量出现可喜的减弱

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
然而，慢慢地，金融业声势已经下滑。监管机构及社会舆论纷纷迫使金融业者削减薪酬及增资。许多政府计划对一些没有经济意义的交易活动课税。塞浦路斯的银行胆大妄为，而现在，把钱存在那里的投资人正受到惩罚，而不是得到援救。这与2008年的情况大不相同，当时一些行事愚蠢的爱尔兰银行业者，几乎把他们犯错的代价全部成功的推给了纳税人。
在有关塞浦路斯影响的种种恐吓性说法之中，有一些是来自为金融力量辩护的人士，但有时实在是不智的发言。他们宣称，当政府拒绝出手援助陷入麻烦的银行，且不愿彻底保障存款户及债券持有人时，经济体质便受到伤害，这种说法对金融业者合情合理。但对社会而言，只着眼于狭隘的金融考量，会带来腐蚀性影响；这会鼓励银行从事不良行为，鼓励为银行人员提供高薪。
其他悲观论调的专家纯粹是搞不清楚状况。他们还没体认到，现在投资人已经没有那么全心信服金融的伟大力量，而且他们对当局也有足够的信赖，在金融力量失控时，投资人还能够不陷入造成混乱的恐慌情绪。虽然有些困难，但投资人正在慢慢懂得，政府不会放手让银行灾难式垮台，但银行也不会毫无代价地获得援救。投资人已经充分学到教训，从而得以无视那些塞浦路斯恐吓论。
这是好现象，但银行家思维的力量仍然太强。它仍然影响货币政策，污染了财政政策的讨论，拖慢了结构改革。富裕国家仍然充斥有太多信贷。太多人仍然相信房价上涨及多头股市是绝对有利而无害的。
金融需要受到控制，但它不应该被彻底打压。虽然金融人士被权力腐化至极，导致他们往往看不到自己的经济责任，但金融业在现代经济扮演着一个很重要的角色。它应该保护人民的储蓄，并且为投资活动集结及分配资金。
金融业与政府应该互相协助。政府可以压抑银行家的贪婪与愚蠢。银行家则可以防止政府支出超出负担能力，而且也可以促进形成公正且负责任的货币政策。要做的事还有很多。(完) (编译 程琳/蔡美珍; 审校 郑茵/侯向明)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%