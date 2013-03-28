中国债市动态：现券早盘走暖，银行理财新规推升债券需求扩大预期

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京3月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券走暖。银监会出台规范理财投资运作新规，市场人士认为，理财资金投资非标准化债权资产比例受限，或因此将需求推向债券市场，受乐观预期推动今日利率债收益率下行约2个基点（bp)。
此外，早盘人民币利率互换现小幅走低，交易人士指出，上述规范执行后，短期内非标准化债权产品发行料放缓，由此影响社会融资总量的增速，并更可能令市场调整对未来经济复苏的预期。
上海一大型银行交易员表示，因为近两日能够影响市场的消息不算太多，“今日债市的反应应该是因银行理财投资非标受限，可能就是要投资到债券了吧。”
“broker（中介）都不理我，他们要是有空找你聊天，就说明行情不行，要是不理你，说明市场很不错。”北京一券商交易员称。
中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。
北京一银行交易员表示，IRS早盘出现约1个bp的下行。“新规执行后，只要不是标准化的，包括过桥贷款、委托贷款等等都可能受影响，并进而影响到融资规模，市场对经济复苏力度的预期也可能因此更谨慎一点，股市也跌了。”
中国股市沪综指 周四早盘下挫2.64%.分析师指出,中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知,市场解读将对银行股和券商股形成较不利的影响,开盘后即大幅下跌,并拖累大盘重挫.
剩余期限约2.4630年的固息国债120017券最新报价 在3.0788%/3.0700%，上日尾盘为3.0925%/3.0875%。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%