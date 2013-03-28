中国债市动态：现券早盘走暖，银行理财新规推升债券需求扩大预期

路透北京3月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券走暖。银监会出台规范理财投资运作新规，市场人士认为，理财资金投资非标准化债权资产比例受限，或因此将需求推向债券市场，受乐观预期推动今日利率债收益率下行约2个基点（bp)。

此外，早盘人民币利率互换现小幅走低，交易人士指出，上述规范执行后，短期内非标准化债权产品发行料放缓，由此影响社会融资总量的增速，并更可能令市场调整对未来经济复苏的预期。

上海一大型银行交易员表示，因为近两日能够影响市场的消息不算太多，“今日债市的反应应该是因银行理财投资非标受限，可能就是要投资到债券了吧。”

“broker（中介）都不理我，他们要是有空找你聊天，就说明行情不行，要是不理你，说明市场很不错。”北京一券商交易员称。

中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

北京一银行交易员表示，IRS早盘出现约1个bp的下行。“新规执行后，只要不是标准化的，包括过桥贷款、委托贷款等等都可能受影响，并进而影响到融资规模，市场对经济复苏力度的预期也可能因此更谨慎一点，股市也跌了。”

中国股市沪综指 周四早盘下挫2.64%.分析师指出,中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知,市场解读将对银行股和券商股形成较不利的影响,开盘后即大幅下跌,并拖累大盘重挫.