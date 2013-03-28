中国货币市场：七天回购利率因非银机构跨月需求大增反弹,14天期则回落

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透上海3月28日 - 中国银行间资金市场周四早盘七天和14天质押式回购利率此涨彼消，亦与前日走势反向，七天因非银机构的跨季需求明显增加，加权利率反弹超过30个基点（BP),其替代效应并削弱了同有跨季效用的14天期品种，14天加权利率回落超过25个BP.
交易员并表示，与2月末隔夜利率飙升超4%的情况不同，这个月末至今隔夜利率连续徘徊在2%以下，显示银行间流动性仍然较充裕，资金需求方多来自券商基金的跨月需求，致隔夜资金需求降低。
“七天涨了一些，非银机构前几天还是零散地借，今天明显需求增加了。”上海一位银行交易员称。
值得注意的是，今日央行公开市场虽然继续正回笼，但并未给市场流动性带来显着影响，交易员表示，月末几天利率更多反应交易情绪，在流动性宽松的情况下，资金供给的实际状况对利率涨跌影响不大。
业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周净回笼570亿元，力度较上周继续放大，且为节后连续六周净回笼。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------
质押式回购加权平均利率 其中： 隔夜 1.7394 1.7289 +1.05
七天 3.1701 2.8637 +30.64
14天 3.8516 3.9776 -12.60 上证所质押回购
隔夜 12.8600 2.0700 +1079.00
七天 6.5900 4.6000 +199.00
14天 3.9100 3.5000 +41.00 回购定盘利率
隔夜 1.7560 1.7800 -2.40
七天 3.2000 2.8500 +35.00
14天 3.9000 3.9700 -7.00 shibor
隔夜 1.7500 1.7410 +0.90
七天 3.1770 2.8490 +32.80
三个月 3.8814 3.8811 +0.03
-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------(完) (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%