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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 11:55 BJT

中国货币市场：七天回购利率因非银机构跨月需求大增反弹,14天期则回落

路透上海3月28日 - 中国银行间资金市场周四早盘七天和14天质押式回购利率此涨彼消，亦与前日走势反向，七天因非银机构的跨季需求明显增加，加权利率反弹超过30个基点（BP),其替代效应并削弱了同有跨季效用的14天期品种，14天加权利率回落超过25个BP.

交易员并表示，与2月末隔夜利率飙升超4%的情况不同，这个月末至今隔夜利率连续徘徊在2%以下，显示银行间流动性仍然较充裕，资金需求方多来自券商基金的跨月需求，致隔夜资金需求降低。

“七天涨了一些，非银机构前几天还是零散地借，今天明显需求增加了。”上海一位银行交易员称。

值得注意的是，今日央行公开市场虽然继续正回笼，但并未给市场流动性带来显着影响，交易员表示，月末几天利率更多反应交易情绪，在流动性宽松的情况下，资金供给的实际状况对利率涨跌影响不大。

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周净回笼570亿元，力度较上周继续放大，且为节后连续六周净回笼。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------

质押式回购加权平均利率 其中： 隔夜 1.7394 1.7289 +1.05

七天 3.1701 2.8637 +30.64

14天 3.8516 3.9776 -12.60 上证所质押回购

隔夜 12.8600 2.0700 +1079.00

七天 6.5900 4.6000 +199.00

14天 3.9100 3.5000 +41.00 回购定盘利率

隔夜 1.7560 1.7800 -2.40

七天 3.2000 2.8500 +35.00

14天 3.9000 3.9700 -7.00 shibor

隔夜 1.7500 1.7410 +0.90

七天 3.1770 2.8490 +32.80

三个月 3.8814 3.8811 +0.03

-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------(完) (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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