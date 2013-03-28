更新版 1-券商观点：中国银监会理财新规扰动社会融资规模，对低评级信用债难言乐观

(新增申银万国证券对债市影响的分析)

路透北京3月28日 - 中国银监会刊发规范理财投资运作的通知后，国内券商分析称，该新规对银行基本面影响非常有限，但短期可能改变市场对经济复苏的预期，影响社会融资规模，银行股将间接受波及。

银监会通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。

国泰君安就此指出，新规对银行基本面的影响非常有限，资本计提可能性低，预计完全实现单独核算需3-5个月整改时间，可以赶在2013年底前达标，这意味着仅会带来系统建设成本支出，而不会增加额外资本计提压力。

而35%红线也有应对之策：一方面可以通过增加“标准化债权”产品发售规模，做大分母；另一方面可以采取让渡小部分利润的方式交由信托、资管等第三方机构代持部分“非标准化债权”产品，减小分子。

该券商预计，通知顶多影响银行2013年净利润1.3%，预计未来3-5个月“非标准化债权资产”理财产品新发售量会明显减少，理财产品收益率将下行，直至“单独核算”整改完毕后再重新恢复。此外，可能间接抬升表内信贷收益率，对2013年息差收窄形成正面支撑。

另一家券商东方证券则在分析报告中指出，通知预计不影响短期流动性。大部分银行早已实现产品与资产的“一一对应”，“35%”和“4%”这两条标准也都基本得到满足，大部分银行不需要对理财产品余额或者结构进行调整以满足理财新规要求。

不过，国泰君安分析称，通知对市场影响偏负面，短期很可能改变市场对经济复苏预期。未来3-5个月非标准化债权产品发行明显放缓，进而导致信托贷款、委托贷款、未贴现承兑汇票增量放缓，社会融资总量增长放缓、实体经济流动性趋紧，并改变市场对经济确定性复苏的预期。

国泰君安静态估算，这将影响社会融资规模1.9万亿元人民币，约占全年社会融资总量11%。

受该新规影响，中国股市沪综指 早盘收跌2.64%，上证银行股指数 跌逾6%；中国银行间债市早盘现券则走暖。

**信用债尤其是低评级信用债难言乐观**

申银万国证券则分析认为，银监会规定对信用债尤其是低评级信用债难言乐观。

该券商指出，理财负债回表对市场资金流动性也可能造成负面波动。银行理财资金委托券商、信托的债券投资通道可能受限制而产生低评级信用债的市场调整压力。

从社会融资总量的宏观角度，理财监管从资金源头上收缩影子融资，短期内对经济恢复偏负面，根据测算，中小银行由于资产规模较小，非标债权资产规模受总资产限制，在理财规模中的占比将低于35%，但是大银行资产规模较大，目前理财中的非标资产并不会超过35%，短期内并不存在需要压缩的空间，因此对社会融资总量的影响也就不那么明显。

中期内，如果按照政府的“关上一扇门，打开另外一扇门”的态度，通过标准化的债权产品(例如发债，资产证券化等)来替代非标准化产品，企业合理融资需求依然可以得到满足，经济层面的负面影响就不会很大。

申万认为，从企业流动性及信用风险角度，非标产品对接的是企业的融资需求，而这部分企业恰恰是信用资质较低的企业，非标产品的收缩使得这些高杠杆高风险产业的资金链不利，企业潜在信用风险加大。若非标准资产的融资渠道受抑制，也必然导致这类企业寻找新的融资渠道，进而加大对债券融资的依赖程度，或将继续强化债市供应压力；因此从企业流动性和信用风险看，长期对信用债尤其是低评级信用债难言乐观。