中国期货：鸡蛋期货模拟交易周六进行，料于二季度上市交易--大商所

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京3月28日 - 中国鸡蛋期货上市步伐加快。大连商品交易所发布公告称，将于30日(周六)上午9:00-11:30进行鸡蛋品种交易系统的全市场模拟测试，并预计鸡蛋期货在二季度上市交易几无悬念。
大商所提供的新闻稿称，交易所已开始全力推动和筹备鸡蛋期货上市工作。此次模拟测试为交易所首次组织会员、信息商在内的全市场模拟测试。新品种鸡蛋的代码为“jd”，共设八个合约。
“根据焦煤期货上市推进进程及交易系统全市场模拟测试工作安排看，鸡蛋期货在二季度上市交易几无悬念。”新闻稿提到。
本月18日，大商所已经开始向市场公开征集鸡蛋期货合约规则意见，征集结束经理事会审议通过后，将报证监会批准。
大商所上周五刚上市交易焦煤期货<0#DJM:>，目前大商所的期货品种还包括：黄大豆一号<0#DSA:>、黄大豆二号<0#DSB:>、豆粕<0#DSM:>、黄玉米<0#DCC:>、豆油<0#DBY:>、聚乙烯<0#DLL:>、棕榈油<0#DCP:>、聚氯乙烯<0#DPV:>、焦炭<0#DCJ:>。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%