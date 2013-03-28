《国际主要央行公开市场操作一览》--3月28日

路透上海3月28日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案， FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS )的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买 资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。 **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 3/27 买入公债 15.55 02/15/2036 - 02/15/2043 3/26 买入公债 31.42 05/15/2020 - 02/15/2023 3/25 买入公债 14.64 02/15/2036 - 02/15/2043 3/22 买入公债 36.77 12/31/2018 - 02/29/2020 3/21 买入公债 14.64 02/15/2036 - 02/15/2043 此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括 滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。 其中，在2013年3月13日-2013年4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约290亿美元的机构债和机构 抵押支持证券。 美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%， 同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克辩护美联储积极放松货币政策的做法。他表示虽然出发点 是为了刺激美国经济复苏，但也有利于其他国家。贝南克称，全球经济相互整合，意味着整个世界都会从更加 稳健的美国经济中获益。 --美联储三位鸽派官员强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但通常被认为是中间派的克利夫兰 联储总裁皮亚纳尔托暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。 **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 3/26 七天期反向交易 1,232.39 0.75%(固定利率) 3/26 七天期定期存款 -2,055.00 0.06% 3/27 91天期反向交易 91.13 -- 3/27 84天期反向交易 4.51亿美元 0.64%(固定利率) 3/27 7天期反向交易 5.05亿美元 0.64%(固定利率) 《本周主要新闻》 --欧洲央行试图打压对塞浦路斯救援方案可能成为今后欧元区银行业抒困范本的猜测，坚称该国只是一 个特例。欧洲央行决策者驳斥了以后可能出现更多此类“自救”行动的说法。 --欧洲央行称将从2015年3月1日起停止接受部分政府担保的银行债券作为贷款抵押。 **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 56,080 上周三 43,820 ------------------------------------------- 当期变化 +12,260 金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构 在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。 日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等， 此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。 《本周主要新闻》 --日本央行总裁黑田东彦表示，央行已做好准备，将采取包括购买较长期资产在内的所有手段，以实现2% 的通胀目标。这凸显其打破日本持续近20年的通缩局面的决心。 --黑田东彦表示，现在就讨论央行积极宽松政策的退场策略是太早了，因为消费者物价涨幅还远未达到2% 的目标。 **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布，当日共发行6,977.5亿台币存单，若相较存单到期金额8,272.85亿，存单发行余额 减少1,295.35亿。 --台湾央行周二公布，当日共发行1,477.5亿台币存单，若相较存单到期金额40.5亿，存单发行余额增加1 ,437亿。 --台湾央行周一公布，当日共发行7,177亿台币存单，若相较存单到期金额8,117亿，存单发行余额减少94 0亿。 (完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)