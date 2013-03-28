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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 12:15 BJT

中国汇市：人民币即期早盘随中间价续回落，市场缺乏指引仍保持观望

* 人民币即期早盘续回落

* 客盘结汇仍然偏强

* 市场缺乏指引仍保持观望

路透北京3月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续回落。隔夜美元指数上涨后，人民币中间价也连续第三天温和走低，但客盘结汇仍然较强。由于缺乏方向性指引，场内观望气氛仍浓。

北京一股份银行交易员说，“早盘基本没什么行情，...市场缺乏指引性方向，大家都在等吧，看看会否有新的消息出来。”

而北京一国有大行交易员认为，人民币短期内可能还是在当前价位震荡。“最近大半个月都在6.21-6.22区间振荡，上方美元卖压还是比较强，现在看来往上往下的空间都不大。”

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.2145元，上日收报6.2140元。今日人民币兑美元中间价 为6.2742元，上日中间价为6.2727元。

东京汇市欧元周四在四个月低点附近徘徊，市场原已忧心塞浦路斯纾困协议的可能影响，而意大利融资成本上升，令欧元进一步受创。

国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3078/15，上日尾盘为6.3015。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2093/23元，上一交易日尾盘报6.2087元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

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人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 张喜良)
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