中国汇市：人民币即期早盘随中间价续回落，市场缺乏指引仍保持观望

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
* 人民币即期早盘续回落
* 客盘结汇仍然偏强
* 市场缺乏指引仍保持观望
路透北京3月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续回落。隔夜美元指数上涨后，人民币中间价也连续第三天温和走低，但客盘结汇仍然较强。由于缺乏方向性指引，场内观望气氛仍浓。
北京一股份银行交易员说，“早盘基本没什么行情，...市场缺乏指引性方向，大家都在等吧，看看会否有新的消息出来。”
而北京一国有大行交易员认为，人民币短期内可能还是在当前价位震荡。“最近大半个月都在6.21-6.22区间振荡，上方美元卖压还是比较强，现在看来往上往下的空间都不大。”
北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.2145元，上日收报6.2140元。今日人民币兑美元中间价 为6.2742元，上日中间价为6.2727元。
东京汇市欧元周四在四个月低点附近徘徊，市场原已忧心塞浦路斯纾困协议的可能影响，而意大利融资成本上升，令欧元进一步受创。
国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3078/15，上日尾盘为6.3015。
北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2093/23元，上一交易日尾盘报6.2087元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%