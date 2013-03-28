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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 15:10 BJT

表格：德国2月经季节调整ILO就业人口较前月增加4.1万人

路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局周四公布，该国2月经季节调整后的国际劳工组织(ILO)就业人口较前月增加41,000人，1月上修为增加32,000人。

2013年2月 2013年1月 2012年2月

经季节调整就业人口(百万) 41.732 41.691 41.447

较前月变动(人) +41,000 +32,000 -3,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.415 41.395 41.131 (完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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