《全球主要银行同业拆借利率一览》--3月28日

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透上海3月28日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和欧元相应主要 期限的资金拆借利率波动围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15700 0.20420 0.28360 0.44590 0.73250 (LIBOR) 最低 0.15600 0.20370 0.28310 0.44490 0.73100 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15500 0.20250 0.28250 0.45000 0.74000 (SIBOR) 最低 0.15500 0.20250 0.28250 0.45000 0.73250 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.08393 0.20786 0.38286 0.54214 0.85143 (HIBOR) 最低 0.08321 0.20786 0.38214 0.54071 0.85071 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.02214 0.06143 0.13429 0.22857 0.43357 (LIBOR) 最低 0.01929 0.06071 0.13214 0.22643 0.42929 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.11900 0.21400 0.33700 0.54900 (EURIBOR) 最低 -- 0.11700 0.21200 0.33500 0.54500 ------------------------------------------------------------------------------ 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报1.7500%。 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间11:30时左右发布 平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的 拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆借利率,币种涵盖 美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供报价,欧洲银行联 盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) (整理 丁淑琴；审校 康熙泽)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%