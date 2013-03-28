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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 15:13 BJT

表格：德国2月实质零售销售较前月增长增0.4%，预估为下滑1.0%

路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局公布，德国2月实质零售销售较前月增长增0.4%，较上年同期下滑2.2%。路透预估分别为下滑1.0%和成长0.4%。

以下为数据细节(%，括号内为修正值):

零售销售 13年2月 13年1月 12年2月

月变动率(实质) +0.4 +3.0 +0.3

(+3.1) (-1.1)

月变动率(名义) +0.5 +2.7 +0.8

(+2.9) (-0.2)

年变动率(实质) -2.2 +2.5 +2.6

(+2.4) (+1.7)

年变动率(名义) -1.0 +4.1 +4.8

(+4.0) (+4.0)

联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。 (完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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