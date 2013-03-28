表格：德国2月实质零售销售较前月增长增0.4%，预估为下滑1.0%

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局公布，德国2月实质零售销售较前月增长增0.4%，较上年同期下滑2.2%。路透预估分别为下滑1.0%和成长0.4%。
以下为数据细节(%，括号内为修正值):
零售销售 13年2月 13年1月 12年2月
月变动率(实质) +0.4 +3.0 +0.3
(+3.1) (-1.1)
月变动率(名义) +0.5 +2.7 +0.8
(+2.9) (-0.2)
年变动率(实质) -2.2 +2.5 +2.6
(+2.4) (+1.7)
年变动率(名义) -1.0 +4.1 +4.8
(+4.0) (+4.0)
联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。 (完)
(编译 田建华; 审校 杜明霞)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%