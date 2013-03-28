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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 12:35 BJT

中港个股：交通银行率先在港开设资产托管中心，计划境外托管资产规模两年翻番

路透香港3月28日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 刚公布不俗业绩，紧接着在中资银行中率先在香港设立资产托管中心，并计划在未来两至三年时间内将境外800亿人民币的托管资产规模翻一倍。

交通银行资产托管部总经理刘树军周四称，交行要加大境外托管业务营销和网络建设，但暂时不考虑并购其他的资产管理中心，在此次香港开始托管中心后，下一步打造美国和欧洲的托管平台，构建“以亚太为主体，欧美为两翼”的托管业务格局。

“现在香港和大陆市场的QFII、RQFII、MPF(强积金)…只要政策允许范围内的产品，我们都可以托管，”刘树军称，要以香港为主，辐射亚太的推进香港零售基金和海外私募基金托管等业务，为境内外客户提供评估咨询、投资渠道顾问及资金安全保障等托管服务。

交通银行董事长胡怀邦亦表示，香港托管中心的成立是交行打造国际化大型商业银行进程的重要一步，对推动该行财富管理服务向境外延伸具有战略意义。

截止今年2月末，交行资产托管总规模逾1.8万亿元人民币，其中养老金托管规模领先同业，达5,500亿元。

交行2012年报显示，去年实现净利润583.73亿元人民币，同比增幅15.05%；实现每股收益0.88元。交行同时拟向全体股东每10股派2.4元(税前)。(完) (记者 赵红梅；审校 林高丽)
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