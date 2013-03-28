中港个股：交通银行率先在港开设资产托管中心，计划境外托管资产规模两年翻番

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透香港3月28日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 刚公布不俗业绩，紧接着在中资银行中率先在香港设立资产托管中心，并计划在未来两至三年时间内将境外800亿人民币的托管资产规模翻一倍。
交通银行资产托管部总经理刘树军周四称，交行要加大境外托管业务营销和网络建设，但暂时不考虑并购其他的资产管理中心，在此次香港开始托管中心后，下一步打造美国和欧洲的托管平台，构建“以亚太为主体，欧美为两翼”的托管业务格局。
“现在香港和大陆市场的QFII、RQFII、MPF(强积金)…只要政策允许范围内的产品，我们都可以托管，”刘树军称，要以香港为主，辐射亚太的推进香港零售基金和海外私募基金托管等业务，为境内外客户提供评估咨询、投资渠道顾问及资金安全保障等托管服务。
交通银行董事长胡怀邦亦表示，香港托管中心的成立是交行打造国际化大型商业银行进程的重要一步，对推动该行财富管理服务向境外延伸具有战略意义。
截止今年2月末，交行资产托管总规模逾1.8万亿元人民币，其中养老金托管规模领先同业，达5,500亿元。
交行2012年报显示，去年实现净利润583.73亿元人民币，同比增幅15.05%；实现每股收益0.88元。交行同时拟向全体股东每10股派2.4元(税前)。(完) (记者 赵红梅；审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%