中国公开市场: 4月到期央票和正回购到期合计3,030亿元

路透上海3月29日 - 据路透统计显示,2013年4月中国央行公开市场央票和正回购合计到 期3,030亿元人民币，其中央票1,050亿元，正回购1,980亿元。 中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼 已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的 回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。 市场人士指出，如果季末时点过后，资金仍维持如此充裕的局面，央行或进一步提升净 回笼力度，以回收过剩流动性；不过在通胀压力有所缓和的情况下，央行暂时也不会急于收 紧货币政策，保持资金面适度宽松或仍将是近期政策的主基调。 以下为2013年4月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量 ---------------------------------------------------------------- 4/1-4/7 -- 50 -- 50 4/8-4/12 150 440 -- 590 4/13-4/19 -- 870 -- 870 4/20-4/26 900 620 -- 1,520 4/27-4/30 -- -- -- -- ---------------------------------------------------------------- 合计 1,050 1,980 -- 3,030 注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周 五。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因清明假期，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)