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亚洲 | 2013年 3月 29日 星期五 10:41 BJT

中国公开市场: 4月到期央票和正回购到期合计3,030亿元

路透上海3月29日 - 据路透统计显示,2013年4月中国央行公开市场央票和正回购合计到
期3,030亿元人民币，其中央票1,050亿元，正回购1,980亿元。
    
    中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼
已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的
回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。
    
    市场人士指出，如果季末时点过后，资金仍维持如此充裕的局面，央行或进一步提升净
回笼力度，以回收过剩流动性；不过在通胀压力有所缓和的情况下，央行暂时也不会急于收
紧货币政策，保持资金面适度宽松或仍将是近期政策的主基调。 
    
  以下为2013年4月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

    时间        央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量
  ----------------------------------------------------------------
  4/1-4/7          --           50           --           50
  4/8-4/12        150          440           --          590
  4/13-4/19        --          870           --          870
  4/20-4/26       900          620           --        1,520
  4/27-4/30        --           --           --           --
  ----------------------------------------------------------------
      合计      1,050        1,980           --        3,030

  注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周
五。
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.因清明假期，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账。(完) 

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
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