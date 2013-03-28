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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:10 BJT

表格：德国3月经调整失业人数增加1.3万人，失业率6.9%

路透柏林3月28日 - 德国联邦劳工局周四发布3月就业报告：

* 3月经季节调整的失业人口增加1.3万人，至293.5万人

* 3月经季节调整的失业率为6.9%

* 3月未经调整的失业人口降至309.8万人,2月为315.6万人

以下为详细表格

2013年3月 2013年2月 2012年3月 变动 (经调整) +13,000 持平 -14,000 人数 (经调整,百万) 2.935 2.922 2.860 失业率 (经调整,%) 6.9 6.9 6.8 变动 (未经调整) -58,429 +18,013 -81,990 人数 (未经调整) 3.098 3.156 3.028 失业率 (未经调整) 7.3 7.4 7.2(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 田建华)
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