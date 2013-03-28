表格：德国3月经调整失业人数增加1.3万人，失业率6.9%

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透柏林3月28日 - 德国联邦劳工局周四发布3月就业报告：
* 3月经季节调整的失业人口增加1.3万人，至293.5万人
* 3月经季节调整的失业率为6.9%
* 3月未经调整的失业人口降至309.8万人,2月为315.6万人
以下为详细表格
2013年3月 2013年2月 2012年3月 变动 (经调整) +13,000 持平 -14,000 人数 (经调整,百万) 2.935 2.922 2.860 失业率 (经调整,%) 6.9 6.9 6.8 变动 (未经调整) -58,429 +18,013 -81,990 人数 (未经调整) 3.098 3.156 3.028 失业率 (未经调整) 7.3 7.4 7.2(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 田建华)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%