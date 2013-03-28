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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:27 BJT

表格：欧元区2月M3货供额年率降至增长3.1%，不及路透预估

路透法兰克福3月28日 - 欧洲央行(ECB)周四表示，2月欧元区货币供应增速放缓。

* 2月M3货供额年率为增长3.1%(路透调查预估为增长3.3%)。

* 2月民间贷款较上年同期下滑0.9%，(路透调查预估为下滑0.9%)

经季节调整后数据如下:

2月 1月 (前值)

M3年增长率(%) 3.1 3.5 (3.5)

M3三个月移动平均年增长率(%) 3.3 3.6 (3.5)

总信贷年增长率 -0.2 0.0 (0.0)

民间部门信贷年增长率 -1.2 -1.1 (-1.1)

--放款年增率 -0.9 -0.9 (-0.9)

针对家庭的放款年增率 0.5 0.5 (0.5)

--消费信贷 -3.3 -3.1 (-3.1)

--购房贷款 1.4 1.4 (1.4)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站:(here)(完)

(编译 田建华; 审校 沈以文)
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