沃尔沃将于明年推出新一代XC90

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月27日 - 沃尔沃执行长萨缪尔森（Hakan Samuelsson）周三称，沃尔沃将于明年底首次作为中国浙江吉利控股旗下公司推出一款全新车型。
萨缪尔森在纽约车展间隙告诉路透，这款车将是沃尔沃XC90跨界车的下一代车型。他并透露，沃尔沃还在与吉利联合开发一个新的紧凑车平台，生产较小车型，其中一些将在成都的沃尔沃新厂制造。
萨缪尔森表示，沃尔沃还考虑扩大产品范围，像欧洲竞争对手宝马和奔驰那样，产品线内纳入次紧凑型车，而次紧凑型车平台亦将与吉利共同开发。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%