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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 16:54 BJT

日本个股：Panasonic称计画在2015财年时实现年营业利润3,500亿日圆的目标

路透东京3月28日 - 日本Panasonic 称，计划到2016年3月实现年营业利润3,500亿日圆，利润率5%。该公司社长津贺一宏并同时公布他重振公司的计划蓝图。

该公司并表示未来两个财年计划在重组方面支出2,500亿日圆。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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