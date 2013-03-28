背景资料: 中国人民银行一季度公开市场操作一览表

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
1.以下为央行2013年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 3/28 300 2.75 -- 3/26 320 2.75 -- 3/21 480 2.75 -- 3/19 390 2.75 -- 3/14 180 2.75 -- 3/12 260 2.75 -- 3/7 50 2.75 -- 2/26 50 2.75 -- 2/21 100 -- 3.05 2/21 100 2.75 -- 2/19 300 2.75 -- 2.以下为央行2013年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 5天期(%) 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 2/7 4,100 -- -- 3.45 -- 2/5 4,500 -- -- 3.45 -- 1/31 1,000 -- 3.35 -- -- 1/29 800 -- 3.35 -- -- 1/24 580 -- 3.35 -- -- 1/22 430 -- 3.35 -- -- 1/17 100 -- -- 3.45 -- 1/15 100 -- -- 3.45 -- 1/10 400 -- -- 3.45 -- 1/10 150 -- 3.35 -- -- 1/8 180 -- -- -- 3.60 1/8 200 -- 3.35 -- -- 1/5 900 3.30 -- -- -- 注: 浏览央行2012年四季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完) (整理 边竞; 审校 康熙泽)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%