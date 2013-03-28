券商观点：中国理财新规促高收益债最佳获利了结时机到来--广发

路透香港3月28日 - 中国银监会刊发规范理财投资运作的通知后，广发证券分析认为，整体债券市场、尤其高收益债券将面临今年最佳的债券获利了结时机。

广发证券周四发布报告称，基于目前市场出现泡沫(利差过低)，流动性偏乐观(短期成本偏低)，机构的配置行为偏激进(商业银行配置力度继续加大)，当前考虑到流动性的冲击对整体市场的影响，建议全面降低债券组合的久期，大幅提升债券组合的资质，变进攻为防御，耐心等待下一次入场的信号出现。

报告认为，银监会对表外理财投资业务的规范，一方面约束整体理财资产池总量的扩张，另一方面可能放缓资产池扩张的速度，从两个层面降低了表外理财的流动性创造速度，而理财对高收益债券的投资增加是暂时性的，很快就会面临整体理财规模增速放缓带来的债券投资增速的同步下降。

广发证券认为，市场目前观点认为高收益债可能会受到理财资金的进一步热捧，这是因为由于非标资产投资将受限，使得银行理财的“计划现金流”会增加在高收益债的投资，但是这只是局部性的，整体理财规模将受到约束而出现放缓，这使得债券投资的增速会同步放缓，尽管其占比在理财资产中很可能会上升。

此外，非标资产对应的融资方的刚性融资需求很可能导致其他替代性融资方式的供给上升，也可能增加融资主体本身的信用风险。非标资产本身的出现、增长就是因为在其他低成本的融资方式上存在障碍，因此其刚性融资需求（需要期限比较长的定期现金流来维持一个比较长时间的投资项目）很可能导致其他替代性融资方式的供给上升，从监管部门的角度来看，债券市场很可能是一个理想中的替代品（监管部部门会放低准入门槛），这意味着未来信用债供给有继续上升的风险。

广发亦认为，如果融资主体的刚性需求得不到满足，出现了资金链断裂，将可能导致信用风险的大幅上升，如果通过资产负债表传染到其他实体或者金融机构，会出现比较强的流动性收缩效应。

报告并表示，监管部门风险偏好的下降和商业银行下意识的风险偏好不变将导致更严厉的政策出台。显然，对理财投资的规范，体现了监管部门风险偏好的下降（对整个银行体系），而商业银行则基于自身的利益，很可能会维持风险偏好不变，最终的结果有两个，一是商业银行逐渐扭转风险偏好与监管部门一致，二是监管部门继续出台更为严厉的政策，造成下一波更为猛烈的冲击。

周三，银监会通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)一一对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。