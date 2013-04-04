表格：LME金属库存最新变化--4月4日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 579,175 +6,850 锡 14,485 -15 铅 260,900 -525 锌 1,156,725 -5,300 铝 5,206,800 -5,275 镍 165,942 -96 铝合金 75,420 持平 NASAAC 142,580 -140 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STOCK <0#MPBSTX-LOC S> -GRD> S> -GRD> 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STOCK <0#MSNSTX-LOC S> -GRD> S> -GRD> 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC 铝合 <MAA-STOCK <0#MAASTX-LOC S> -GRD> 金 S> -GRD> 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC NASA <MNA-STOCK <0#MNASTX-LOC S> -GRD> A S> -GRD> (编译 蔡美珍; 审校 白云)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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