表格：LME金属库存最新变化--4月4日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%

路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)