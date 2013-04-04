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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月4日

路透4月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种        最新库存            变动
    铜          579,175          +6,850
    锡           14,485             -15
    铅          260,900            -525
    锌        1,156,725          -5,300
    铝        5,206,800          -5,275
    镍          165,942             -96
  铝合金         75,420            持平
  NASAAC        142,580            -140
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品种  库存数据    库存分布       品种  库存数据    库存分布
 铜    <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC    铅  <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC
       S>          -GRD>                        S>          -GRD>
 铝    <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC    锡  <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC
       S>          -GRD>                        S>          -GRD>
 锌    <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC  铝合  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC
       S>          -GRD>            金          S>          -GRD>
 镍    <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC  NASA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC
       S>          -GRD>             A          S>          -GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 白云)

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