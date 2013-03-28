更新版 1-台湾央行：连七季维持利率不变，景气复苏温和年内政策仍持稳

(新增分析师评论和细节)

* 央行连七季维持利率不变

* 景气复苏力道与物价涨幅温和

* 今年利率变动可能不大

路透台北3月28日 - 台湾央行连续第七个季度维持利率不变，一如市场预期。在经济景气复苏及通膨温和背景下，分析师并预计年内央行仍将维持稳定的政策基调。

台湾央行周四召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变。央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。

“预估今年台湾经济成长率有下修风险，主要受到出口终端需求不如预期影响，维持到明年之前都不会看到央行升息的预估。”凯基投顾总经分析师蔡耀德称。

台湾2月外销订单金额创两年以来新低位，传统货品如化学品等来自中国的需求意外疲弱，2月外销订单年衰退14.5%，劣于预期。

根据路透访查10家金融机构，所有金融机构一致认为今日央行理监事会议将连七次维持利率不变，主因出口为主的景气复苏脚步尚不稳定。

**年内政策维持稳定**

“央行这次维持利率不变，符合我们预期，毕竟此时央行没必要降息，升息则太冒险。”国泰金控经济研究处襄理陈钦奇表示，今年通膨压力较低，且民众通膨预期不高，实质利率亦有机会由负转正，若央行在经济软复苏阶段就贸然升息，恐摧毁刚萌芽的生机。

他也认为，要待整体经济及金融情势更为改善且明朗后，央行才可能改变利率政策，要在今年就看到央行贸然升息的机会并不大。

台湾官方2月间最新预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。惟有少数分析师表示，不能排除央行今年有意外升息的可能性。

针对居高不下的房地产价格，央行表示，已督促银行采取自律审慎措施，加强不动产授信风险控管。特定地区房贷管制规定已见成效。