更新版 1-台湾央行：连七季维持利率不变，景气复苏温和年内政策仍持稳

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(新增分析师评论和细节)
* 央行连七季维持利率不变
* 景气复苏力道与物价涨幅温和
* 今年利率变动可能不大
路透台北3月28日 - 台湾央行连续第七个季度维持利率不变，一如市场预期。在经济景气复苏及通膨温和背景下，分析师并预计年内央行仍将维持稳定的政策基调。
台湾央行周四召开首季全体理监事会议，会后决议重贴现率维持在1.875%不变。央行指出，全球经济缓步复苏，景气复苏力道与物价涨幅温和。但仍将关注国内外经济情势，适时采行妥适货币政策。
“预估今年台湾经济成长率有下修风险，主要受到出口终端需求不如预期影响，维持到明年之前都不会看到央行升息的预估。”凯基投顾总经分析师蔡耀德称。
台湾2月外销订单金额创两年以来新低位，传统货品如化学品等来自中国的需求意外疲弱，2月外销订单年衰退14.5%，劣于预期。
根据路透访查10家金融机构，所有金融机构一致认为今日央行理监事会议将连七次维持利率不变，主因出口为主的景气复苏脚步尚不稳定。
**年内政策维持稳定**
“央行这次维持利率不变，符合我们预期，毕竟此时央行没必要降息，升息则太冒险。”国泰金控经济研究处襄理陈钦奇表示，今年通膨压力较低，且民众通膨预期不高，实质利率亦有机会由负转正，若央行在经济软复苏阶段就贸然升息，恐摧毁刚萌芽的生机。
他也认为，要待整体经济及金融情势更为改善且明朗后，央行才可能改变利率政策，要在今年就看到央行贸然升息的机会并不大。
台湾官方2月间最新预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。惟有少数分析师表示，不能排除央行今年有意外升息的可能性。
针对居高不下的房地产价格，央行表示，已督促银行采取自律审慎措施，加强不动产授信风险控管。特定地区房贷管制规定已见成效。
星展银行近期报告中指出，对于市场担忧日圆走贬将拖累台湾出口复苏，星展认为有过虑的情况，对台湾今年经济成长率依旧维持4.2%的看法。至于在货币政策方面，预期央行在第三季以前，央行仍会维持利率在1.875%不变。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%