基金观点：贝莱德对中国工业部门降低产能持正面看法，从中可见投资契机

**主要持股**

宁静的投资组合中金融股比重较高，为39%。中国四大行在其组合中位居前10，所占比重共计21%，仅中国建设银行 就占9%。

宁静周三表示，由于中国经济将缓步复苏，如果银行股的市净率回到1.5或2倍，那么她可能会重新考虑对银行股的持仓。

根据汤森路透StarMine，中国银行 未来12个月的预估市净率为0.8倍，中国工商银行 为1.2倍，建设银行和中国农业银行 均为1.1倍.

“当这些股票股价低于净值时，那就看你是否相信中央政府调控经济的能力，”她说道。

以中国工商银行为首的中国大型银行业者的坏帐率较为温和，因快速发展的内陆地区贷款高速增长，抵消了中国东部沿海地区对发展过热行业的不良贷款。