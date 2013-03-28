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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 13:49 BJT

亚洲橡胶：泰国将持续减少橡胶出口--政府官员

路透曼谷3月28日 - 泰国一名政府高层官员周四表示，泰国与印尼及马来西亚协议的一项方案3月底到期后，泰国将继续减少橡胶出口两个月。

“我们觉得目前情况仍然危险，外部因素有打压橡胶价格之虞，因此我们决定将这项措施再延长两个月，只有泰国自己，”负责橡胶议题的农业副部长顾问Amnuay Patise向路透表示。

泰国、印尼及马来西亚先前同意，从2012年10月1日起减少橡胶出口30万吨，持续到今年3月底。

“我们稍晚将在4月一场亚洲橡胶论坛上与印尼及马来西亚讨论，看他们是否要与我们一样继续这项措施，”Amnuay称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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