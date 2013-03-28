东京美债：10年期公债收益率徘徊在近三周低位，受欧元区忧虑影响

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
“由于意大利组建大联合政府的机率看来较为渺茫，欧洲似乎再度成为推动市场的主因。鉴于近几年来，每逢5月欧洲就出现某种形式的危机，我觉得我们可以再多买一些美国公债，”一日系银行的交易员说。
美债价格周三上涨，尽管当天美国财政部标售了350亿美元五年期债券，获得强劲需求，这是本周990亿美元新债发售的一部分。
意大利周三标售的五年期公债得标利率为10月来最高，因该国组建新政府缺乏进展，且对塞浦路斯救助的担忧殃及需求，但意大利10年期新债标售得标利率降低。
意大利中左联盟领导人博萨尼本周与竞争党派谈判，试图组建政府，但没什么迹象显示他可望获得足以组建政府的席位数。意大利可能必须再次进行投票，延长了政局的不确定性。
对于塞浦路斯救助计画的疑虑也支撑美债。
此外，长周末之前的月底买盘也支撑美国公债。美国公债市场将于周四1800 GMT提前结束交易，周五休市一天。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/张若琪 审校 蔡美珍/白云)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%