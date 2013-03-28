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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 13:49 BJT

东京美债：10年期公债收益率徘徊在近三周低位，受欧元区忧虑影响

“由于意大利组建大联合政府的机率看来较为渺茫，欧洲似乎再度成为推动市场的主因。鉴于近几年来，每逢5月欧洲就出现某种形式的危机，我觉得我们可以再多买一些美国公债，”一日系银行的交易员说。

美债价格周三上涨，尽管当天美国财政部标售了350亿美元五年期债券，获得强劲需求，这是本周990亿美元新债发售的一部分。

意大利周三标售的五年期公债得标利率为10月来最高，因该国组建新政府缺乏进展，且对塞浦路斯救助的担忧殃及需求，但意大利10年期新债标售得标利率降低。

意大利中左联盟领导人博萨尼本周与竞争党派谈判，试图组建政府，但没什么迹象显示他可望获得足以组建政府的席位数。意大利可能必须再次进行投票，延长了政局的不确定性。

对于塞浦路斯救助计画的疑虑也支撑美债。

此外，长周末之前的月底买盘也支撑美国公债。美国公债市场将于周四1800 GMT提前结束交易，周五休市一天。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/张若琪 审校 蔡美珍/白云)
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