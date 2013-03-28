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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 16:39 BJT

台湾央行：共发行3,860.35亿台币存单，发行余额减7.15亿

路透台北3月28日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,860.35亿台币存单，若相较存单到期金额期3,867.5亿，存单发行余额减少7.15亿。

央行存单各天期发行金额如下： 　　 天期 　利率% 金额(亿台币) 　　 28天期 0.87 3,805.85 　　91天期 0.93 39.00 　 182天期 1.05 15.50

央行上日共发行6,977.5亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)3,456.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为257亿台币；累计超额准备为594亿台币，加计前期1%的超额准备为1,762亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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