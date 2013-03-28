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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 13:41 BJT

路透基点：恒大地产寻求2亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，在香港上市的恒大地产已就发起2亿美元三年期离岸贷款一事探询银行。

消息人士表示，VTB Capital将负责协调工作。

是次贷款预计将无担保，询价将较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370-380个基点左右。根据消息人士，贷款收益将用于再融资和常规运营。

恒达地产在3月26日公布2012年净利下跌21.7%至91.8亿元人民币（14.8亿美元），营收增长5.4%至619.2亿元人民币。(完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
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