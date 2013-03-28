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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 13:35 BJT

路透基点：台湾广达与银行洽谈3亿美元再融资--RLPC

路透香港3月28日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，台湾上市公司广达正在与往来银行洽谈一笔3亿美元再融资。

消息人士表示，这笔融资预料将无担保，期限为五年。

一位消息人士指出，资金将用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年这笔循环贷款的牵头银行团有14家，最高综合收益50.4个基点，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码48个基点。

广达3月11日公布，2月营收565亿台币，较上年同期减少25.4%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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