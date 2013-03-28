中国金融：银监会勒令农村金融机构平台贷款余额只降不增--消息

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
路透北京/香港3月28日 - 两位消息人士周四对路透表示，中国银监会近日发布通知要求，农村中小金融机构要从严控制平台贷款，监管及检测类贷款余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款。但提到要加强城镇化建设的金融支持。
“监管及检测两类平台贷款合并计算，余额只降不增，重点压缩县及县以下平台贷款，”一位消息人士引述该通知表示。
通知指出，“除国家重点在建续建项目外，不得发放新的平台贷款，不得通过购买平台公司债券、短期融资券、中期票据、信托产品等方式向平台提供融资。”
银监会还要求，农村中小金融机构要持续控制房地产贷款，开发贷款增速不得高于各项贷款平均增速。
此外，还要求农村中小金融机构筑对影子银行关联业务风险的防火墙，必须确保资金优先用于支持农业和小企业。具体要求包括，不得挤占信贷资金购买理财和信托产品，严禁省联社组织辖内机构集中购买或抽调基层资金购买理财和信托产品。村镇银行原则上不得购买理财和信托产品。
农村金融机构贷款集中度超标问题亦将被严治,资本充足率超8%的机构不得新增超标贷，且必须在年内全面达标。
银监会对上述消息尚未给予置评。(完) (发稿 赵红梅/曹巍浩; 审校 屈桂娟)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%