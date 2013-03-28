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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 13:43 BJT

澳洲股市：收低，银行和矿业股均下跌

路透悉尼3月28日 - 澳洲股市周四下跌0.6%，银行和矿业股均收低，因投资者在复活节前的最后一个交易日出脱多仓。

市场人气亦转弱，此前澳洲最大的贸易伙伴国--中国要求规范商业银行理财业务投资运作，凸显该国金融系统面临的风险。

最新数据，指标S&P/ASX 200指数 收低28.5点，报4,966.5点。该指数本月收低2.7%，为10个月来的最大跌幅，但本季仍累计涨6.8%。(完)
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