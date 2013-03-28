版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 13:46 BJT

台湾股市：回吐盘初涨幅收低27.24点，静待央行会议结果

路透台北3月28日 - 台湾股市周四回吐稍早涨幅收低0.35%，今日稍后台湾央行将召开本季理监事会议并公布利率决策。

加权股价指数 收低27.24点至7,866.88点。抹去开高0.15%的涨幅。

金融保险类指数 下滑0.62%；电子类指数 收低0.37%。

路透调查显示，台湾央行料将在28日(周四)举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定 。

初步数据显示，大盘成交值 为649.47亿台币，上交易日为676.70亿。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐