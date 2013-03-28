重发-中国信用债评级: 大公国际资信维持原铁道部相关券种AAA评级

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以删除标题多余文字)
* 发行量及品种: 共计280亿元债券及短融
* 评级公司: 大公国际资信评估
* 评级调整情况:维持债券债项AAA评级
路透上海3月28日 - 中国大公国际资信评估有限公司日前发布报告，维持原铁道部所发行相关券种债项AAA评级，涉及债券存量280亿元人民币。
是次涉及的债券具体为03中铁债 、05铁道债 和12铁道CP001
大公国际认为，铁路总公司财富创造能力较强，可用偿债来源维持在较高水平，新增债务空间较大，可维持上述债券的AAA信用等级。
中国国务院此前批复中国铁路总公司组建方案，后者注册资金10,360亿元，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。铁路总公司承担和履行原铁道部发行的中国铁路建设债券、非金融企业债务融资工具(短期融资券、中期票据等)，及其他权利义务。
2013年中国铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%